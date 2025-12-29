Santa Fe: tercera muerte por hantavirus en la provincia en 2025

La paciente, oriunda de Ibarlucea y de 40 años de edad, había llegado el 23 de diciembre a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Su estado empeoró de forma continua hasta el fallecimiento, ocurrido dos días más tarde.

29 de Diciembre de 2025 15:53hs

Una mujer de 40 años oriunda de Ibarlucea perdió la vida por hantavirus, según informó este lunes el Ministerio de Salud santafesino. Este suceso marca el tercer deceso por la enfermedad en la provincia a lo largo de 2025. La paciente había llegado el 23 de diciembre a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, presentando fiebre y molestias musculares. Su estado empeoró de forma continua hasta el fallecimiento, ocurrido dos días más tarde.

Al ser internada, la afectada mencionó que acababa de volver a su localidad tras una estadía en una cabaña ubicada en Victoria, Entre Ríos. Las autoridades de Santa Fe intensifican las medidas de vigilancia en Ibarlucea ante la posibilidad de un brote zonal. Paralelamente, alertaron a los responsables sanitarios de Entre Ríos para una respuesta conjunta.

Durante 2025, la provincia registró 13 infecciones confirmadas por hantavirus, tras evaluar 445 consultas con signos similares. Predominaron los casos en varones. Las dos víctimas previas habitaban los departamentos Rosario y Capital, incluyendo a un menor de edad.

La enfermedad se propaga mediante roedores como el ratón colilargo, vía saliva, excrementos u orina, sin existir vacuna disponible. Los indicios primarios recuerdan a un resfrío, con fiebre, achaques musculares, dolores de cabeza y temblores. El Boletín Epidemiológico nacional indica un alza del 17% en contagios a nivel país frente al promedio 2020-2024, concentrando el 70% en la región Centro.