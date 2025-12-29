Ola de calor: alerta naranja en CABA y amarilla en Provincia

Estos avisos destacan riesgos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Para enfrentar estas jornadas, las recomendaciones incluyen beber más agua, evitar el sol directo y reducir la actividad física.

29 de Diciembre de 2025 14:58hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires y otras siete provincias. Esta medida responde a una ola de calor intensa que azotó varias regiones durante la última semana. Las temperaturas superaron los 35 grados, mientras que las sensaciones térmicas rozaron los 40 grados.

En la Ciudad de Buenos Aires rige una alerta naranja por altas temperaturas, un fenómeno de impacto moderado a alto en la salud. El aviso advierte que estas condiciones resultan muy peligrosas para grupos de riesgo. En el resto del AMBA y la provincia de Buenos Aires aplica una alerta amarilla, con efectos leves a moderados si no se toman precauciones.

El SMN define los eventos de temperaturas extremas como períodos con valores máximos y mínimos que amenazan la salud. La alerta amarilla también cubre Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Estos avisos destacan riesgos para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Para enfrentar estas jornadas, las recomendaciones incluyen beber más agua, evitar el sol directo y reducir la actividad física. Se aconseja ingerir frutas y verduras, prescindir de bebidas con cafeína o alcohol, y quedarse en lugares ventilados. Además, resulta clave usar ropa ligera, holgada y de colores claros.