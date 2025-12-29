Noviembre fue récord en exportaciones agroindustriales

Se trata del mejor desempeño de los últimos 10 años en envíos externos de la agroindustria argentina.

29 de Diciembre de 2025 06:13hs

La agroindustria argentina alcanzó en noviembre de 2025 el mejor nivel de exportaciones de los últimos diez años, consolidando un desempeño histórico tanto en volumen como en valor.

Durante el anteúltimo mes del año se exportaron 10,09 millones de toneladas por un total de 4.715 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 36% en volumen y del 25% en valor respecto de noviembre de 2024. Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Durante noviembre, 25 complejos agroindustriales, que incluyen tanto productos primarios como sus derivados, registraron mejoras en las cantidades exportadas en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre los principales rubros se destacó el complejo triguero, que mostró un crecimiento del 133%, con exportaciones por 1,38 millones de toneladas, principalmente de trigo en grano.

Le siguieron la cebada, con un incremento del 110% y un volumen exportado de 198,8 mil toneladas, impulsado por la cebada cervecera; y el complejo de foresto-industria, que creció un 91%, alcanzando 107 mil toneladas.

Otros sectores que mostraron desempeños sobresalientes fueron el tabaco, con un aumento del 88% (9,1 mil toneladas); las legumbres, con un 87% (45,9 mil toneladas); el arroz, con un 85% (40 mil toneladas de arroz no parbolizado); y la soja, que creció un 75%, con 5,74 millones de toneladas, explicadas principalmente por residuos, subproductos y porotos de soja.