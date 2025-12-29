La Justicia dictó la nulidad del 'protocolo antipiquetes'

El juez federal Martín Cormick argumenta que la Resolución 943/23 excede las atribuciones del Poder Ejecutivo y, bajo pretexto de capacitar a su personal, el Ejecutivo "legisla y usurpa funciones legislativas".

El juez federal Martín Cormick anuló este lunes el protocolo antipiquetes que Patricia Bullrich dictó durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El fallo destaca las irregularidades del documento que el Gobierno empleó para reprimir manifestaciones desde su llegada al poder. Cormick argumenta que la Resolución 943/23 excede las atribuciones del Poder Ejecutivo. Bajo pretexto de capacitar a su personal, el Ministerio legisla y usurpa funciones legislativas.

El magistrado emitió esta decisión tras un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. El fiscal Fabián Canda ya había cuestionado previamente la resolución de diciembre de 2023. Según él, el texto ministerial omite fundamentos y motivaciones esenciales. Tales elementos resultan indispensables para validar cualquier acción estatal.

Cormick invocó garantías constitucionales que protegen la protesta libre. Recordó que nadie puede verse forzado a actuar contra la ley ni despojado de derechos que ella no veda. Cuestionó además la noción de "impedimento al tránsito" del protocolo. El juez aclara que toda manifestación afecta inevitablemente la circulación vehicular.

La sentencia critica el registro biométrico de participantes por parte de las fuerzas de seguridad. Esa práctica desalienta la participación ciudadana y busca disciplinar a los manifestantes. Cormick también rechazó la definición de fuerza no letal en el manual. El documento ignora criterios claros, condiciones precisas y controles contra excesos.