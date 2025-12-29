La AFA denuncia ”una campaña de difamación” contra Chiqui Tapia y Toviggino

La AFA exhortó a los medios a verificar fuentes y fallos judiciales antes de publicar sobre supuestas irregularidades en fondos externos que, subraya la entidad rectora del fútbol argentino, ya fueron resueltas judicialmente con sobreseimiento.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó con energía lo que define como "una campaña de difamación" contra la institución, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Lo hizo mediante un comunicado en su sitio web y redes sociales. El texto responde a artículos de Clarín y La Nación publicados en los últimos días.

La AFA defendió el contrato vigente con TourProdenter LLC, designada como agente comercial para asuntos económicos y comerciales en el exterior. Tribunales argentinos y estadounidenses examinaron esa relación. No hallaron irregularidades y confirmaron que el vínculo se ajusta a derecho.

El comunicado apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, vinculado a las denuncias que originaron las notas periodísticas. Él impulsó una causa por presunta defraudación en sponsoreo y amistosos de la Selección en China. Tapia y la AFA recibieron sobreseimiento el 6 de septiembre de 2023. La Cámara Criminal y Correccional Federal lo confirmó, y luego la Cámara Federal de Casación Penal lo ratificó en abril de 2024. Así, la causa quedó cerrada definitivamente.

La AFA exhortó a los medios a verificar fuentes y fallos judiciales antes de publicar sobre supuestas irregularidades en fondos externos. Ratificó su respaldo a Tapia y Toviggino. Informar con veracidad evita contribuir a operaciones de intereses particulares, concluyó el texto.