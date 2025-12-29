La AFA denuncia ”una campaña de difamación” contra Chiqui Tapia y Toviggino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó con energía lo que define como "una campaña de difamación" contra la institución, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Lo hizo mediante un comunicado en su sitio web y redes sociales. El texto responde a artículos de Clarín y La Nación publicados en los últimos días.
La AFA defendió el contrato vigente con TourProdenter LLC, designada como agente comercial para asuntos económicos y comerciales en el exterior. Tribunales argentinos y estadounidenses examinaron esa relación. No hallaron irregularidades y confirmaron que el vínculo se ajusta a derecho.
El comunicado apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, vinculado a las denuncias que originaron las notas periodísticas. Él impulsó una causa por presunta defraudación en sponsoreo y amistosos de la Selección en China. Tapia y la AFA recibieron sobreseimiento el 6 de septiembre de 2023. La Cámara Criminal y Correccional Federal lo confirmó, y luego la Cámara Federal de Casación Penal lo ratificó en abril de 2024. Así, la causa quedó cerrada definitivamente.
La AFA exhortó a los medios a verificar fuentes y fallos judiciales antes de publicar sobre supuestas irregularidades en fondos externos. Ratificó su respaldo a Tapia y Toviggino. Informar con veracidad evita contribuir a operaciones de intereses particulares, concluyó el texto.