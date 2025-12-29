Irán: segundo día de protestas y represión por la crisis económica y un brote hiperinflacionario

Comerciantes cerraron sus locales en señal de protesta. Las sanciones occidentales y la devaluación del rial agravan la crisis. Fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes en el centro de Teherán.

29 de Diciembre de 2025 18:04hs

Comerciantes iraníes cerraron sus tiendas este lunes en Teherán por segundo día consecutivo. Protestan contra el deterioro económico y la hiperinflación. Las sanciones occidentales y la devaluación del rial agravan la crisis.

Fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes en el centro de la capital. Fotografías de la prensa local documentan la represión. La agencia Ilna reportó manifestaciones cerca de varios bazares centrales.

El rial alcanzó un mínimo histórico el domingo frente al dólar en el mercado negro informal. Ahora supera los 1,4 millones de riales por dólar, comparado con 820.000 hace un año. Contra el euro, cotiza en 1,7 millones, frente a 855.000 en el mismo período.

Los manifestantes exigen una intervención inmediata del gobierno. Buscan frenar las fluctuaciones cambiarias y definir una estrategia económica clara. La volatilidad paraliza las ventas de bienes importados, ya que los precios suben de un día para otro y hacen imposible cualquier actividad continua.