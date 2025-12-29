Cristina Fernández muestra señales de mejora, pero seguirá internada

El parte médico difundido este lunes detalla que la paciente mantiene drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Ya tolera semisólidos con buena aceptación, tras una dieta previa de sólo líquidos.

29 de Diciembre de 2025 17:24hs

Cristina Fernández, ex vicepresidenta, permanece internada en el sanatorio Otamendi por una lenta recuperación del íleo posoperatorio. El parte médico difundido este lunes detalla que la paciente mantiene drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Ya tolera semisólidos con buena aceptación, tras una dieta previa de sólo líquidos.

El cuadro surgió tras la cirugía de apendicitis que le practicaron el sábado 20 de diciembre. Ese día la trasladaron desde su domicilio en la calle Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, debido a un malestar estomacal que derivó en apendicitis aguda con peritonitis localizada. El 24 de diciembre, el sanatorio reportó por primera vez síntomas compatibles con íleo posoperatorio.

Militantes kirchneristas se concentran desde entonces en la entrada del Otamendi, en Recoleta, para acompañar su recuperación con vigilias permanentes.

La directora médica Marisa Lanfranconi firmó el parte, que indica internación hasta la recuperación total del abdomen, el retiro del drenaje y el fin del antibiótico, siempre que no surjan complicaciones adicionales.