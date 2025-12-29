China lanzó maniobras militares masivas alrededor de Taiwán

El Gobierno chino justificó las acciones como una alerta contra separatistas taiwaneses y presiones externas. Taiwán activó un centro de crisis y movilizó tropas; su presidente, William Lai, prometió fortalecer defensas.

29 de Diciembre de 2025 16:53hs

China lanzó maniobras militares intensivas alrededor de Taiwán bajo el nombre 'Misión Justicia-2025'. Desplegó soldados, aeronaves, naves de combate y baterías de artillería remota para contener intervenciones foráneas. Las operaciones abarcan siete sectores aéreos y marítimos próximos a la isla. Culminarán el martes con prácticas de tiro real en múltiples zonas.

Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental, justificó las acciones como una alerta contra separatistas taiwaneses y presiones externas. Defendió su necesidad para preservar la soberanía china. La Guardia Costera inició rondas de vigilancia exhaustiva cerca de Taiwán, Matsu y Wuqiu. Las fuerzas simulaban bloqueos portuarios, superioridad aérea y ataques a blancos navales y terrestres.

Estas ejercicios superan en extensión a previos despliegues en el Estrecho y la costa este taiwanesa. Expertos como Zhang Chi destacan que facilitan aproximaciones simultáneas desde varios flancos. Medios oficiales mostraron bombarderos H-6 con misiles, disparos navales y activación de lanzacohetes. El comunicado enfatiza patrullas de combate, control total y disuasión multidimensional.

Taiwán activó un centro de crisis y movilizó tropas para defender su democracia y territorio. Detectó 89 aviones, 14 buques y 14 patrulleros chinos, más cuatro transportes anfibios. El presidente William Lai prometió fortalecer defensas y elevar costos a posibles agresiones. Las fuerzas mantendrán alerta máxima sin subestimar al rival ni a sí mismas.