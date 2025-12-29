Boca ratificó a Úbeda hasta junio de 2026

El equipo ganó el Superclásico contra River y clasificó a la Libertadores 2026. Además, finalizó la fase regular como el más goleador del año y el segundo en la tabla anual. Pero la serie de triunfos sin mostrar realmente un alto nivel se truncó con otra desilusión ante Racing, y volvieron las dudas.

29 de Diciembre de 2025 15:07hs

La dirigencia de Boca Juniors ratificó a Claudio Úbeda como entrenador para la temporada 2026. El club regresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Esta decisión disipa las dudas que surgieron después de la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura.

Úbeda asumió el cargo principal el 8 de octubre, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Antes, había firmado como ayudante de campo hasta junio. Ahora, mantendrá su rol junto a Juvenal Rodríguez, con el respaldo de referentes como Leandro Paredes, quien lo comparó con Lionel Scaloni.

Durante su gestión, Boca logró resultados clave. El equipo ganó el Superclásico contra River y clasificó a la Libertadores 2026. Además, finalizó la fase regular como el más goleador del año y el segundo en la tabla anual, solo por detrás de Rosario Central.

La derrota ante Racing generó cuestionamientos sobre su continuidad. Ese partido incluyó la salida de Exequiel Zeballos y el gol decisivo de Adrián Martínez. Rumores de salida crecieron con declaraciones de Marcelo Delgado, pero ahora el club planea sumar un nuevo ayudante de campo para Úbeda.

En resumen, como cada año en el último lustro, Boca iniciará 2026 con un cuerpo técnico en la cuerda floja, dependiendo de una sola gran apuesta para determinar si el proceso continúa o hay que empezar de cero otra vez con otro cuerpo técnico.