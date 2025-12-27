Se triplicó en menos de un año la mora en deudas familiares en billeteras virtuales

El informe de Estabilidad Financiera del Banco Central detalla que el índice pasó del 7,4% en noviembre de 2023 al 20% en octubre de 2024. La consultora EcoGo lo atribuye a las altas tasas de interés, que cuadruplicaban la inflación hasta hace un par de meses.

27 de Diciembre de 2025 08:40hs

La economía argentina se enfrentó a un fuerte aumento en la mora de deudas familiares tras la suba de tasas de interés durante el proceso electoral. El informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, analizado por la consultora EcoGo, revela que la irregularidad en créditos con entidades no bancarias —billeteras virtuales, financieras, cooperativas y cadenas comerciales— pasó del 7,4% en noviembre de 2023 al 20% en octubre de 2024, casi triplicándose en menos de un año. Los bancos tradicionales, en cambio, registran una mora mucho menor, del 4,4%.

El financiamiento fuera del sistema bancario continúa como opción clave para las familias, con un saldo de 12,2 billones de pesos que equivale al 1,3% del PBI. Sumando deudas con bancos y no bancarios, el endeudamiento total alcanza el 137% de los ingresos hogareños, por encima del 100% de hace un año. Para trabajadores informales y cuentapropistas, esta proporción sube al 143% de su remuneración, según el estudio dirigido por Marina Dal Poggetto.

El perfil crediticio de las familias muestra un claro deterioro, con deudas incobrables en entidades no bancarias que duplicaron del 2,8% al 5,6% en un año, y créditos de alto riesgo que escalaron del 2,5% al ??8%. Cada cliente debe en promedio 5,6 millones de pesos, en un escenario donde las tasas cuadruplicaban la inflación hasta hace poco. Los funcionarios explican la menor mora bancaria por cobros eficientes como el débito directo y tasas más bajas que priorizan el pago.

El Banco Central confirmó que la mora en créditos a hogares llegó al 8% en octubre, el peor nivel en 15 años, con atrasos del 7,8% en familias frente al 1,9% en empresas. En el sector privado total, alcanzó el 4,5%, subiendo 0,4 puntos desde septiembre. En el país operan 542 empresas no bancarias que otorgan créditos personales, desde fintech hasta cadenas de retail.