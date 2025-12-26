Una de las víctimas sufrió una puñalada en la espalda y otra en una pierna. Las autoridades descartan motivación terrorista y atribuyen el hecho a problemas mentales del agresor.

Un hombre atacó a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París durante media hora. El episodio aterrorizó a las víctimas en la línea 3, entre las 16:15 y las 16:45 de este viernes. Una sufrió una puñalada en la espalda y otra en una pierna. Las autoridades descartan motivación terrorista y atribuyen el hecho a problemas mentales del agresor.

Los incidentes ocurrieron en estaciones céntricas como Arts et Métiers, République y Opéra. Primero apuñaló a una mujer en République. Luego continuó hacia Arts et Métiers y Opéra. Las víctimas presentaron heridas superficiales que no amenazan su vida, pero todas recibieron atención hospitalaria urgente.

La policía arrestó al atacante poco después gracias a cámaras de vigilancia. Lo localizaron en su domicilio de Sarcelles, al norte de París. Usaron también la geolocalización de su teléfono móvil. Lo describen como delgado, de origen africano y con abrigo caqui.

El hombre huyó combinando con la línea 8 del metro tras los ataques. Las autoridades confirmaron sus desórdenes mentales en informes preliminares. Así, el caso se enmarca en un incidente aislado sin conexión con amenazas mayores.