París

Un hombre atacó a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París durante media hora

Una de las víctimas sufrió una puñalada en la espalda y otra en una pierna. Las autoridades descartan motivación terrorista y atribuyen el hecho a problemas mentales del agresor.
26 de Diciembre de 2025 16:55hs
Un hombre atacó a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París durante media hora
Escuchar

Un hombre atacó a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París durante media hora. El episodio aterrorizó a las víctimas en la línea 3, entre las 16:15 y las 16:45 de este viernes. Una sufrió una puñalada en la espalda y otra en una pierna. Las autoridades descartan motivación terrorista y atribuyen el hecho a problemas mentales del agresor.

Los incidentes ocurrieron en estaciones céntricas como Arts et Métiers, République y Opéra. Primero apuñaló a una mujer en République. Luego continuó hacia Arts et Métiers y Opéra. Las víctimas presentaron heridas superficiales que no amenazan su vida, pero todas recibieron atención hospitalaria urgente.

La policía arrestó al atacante poco después gracias a cámaras de vigilancia. Lo localizaron en su domicilio de Sarcelles, al norte de París. Usaron también la geolocalización de su teléfono móvil. Lo describen como delgado, de origen africano y con abrigo caqui.

El hombre huyó combinando con la línea 8 del metro tras los ataques. Las autoridades confirmaron sus desórdenes mentales en informes preliminares. Así, el caso se enmarca en un incidente aislado sin conexión con amenazas mayores.

TEMAS RELACIONADOS
ParísAtaque con CuchillosMetro de ParísViolencia de Género
Comentarios