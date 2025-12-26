Sigue cayendo el consumo: bajó 2,8% interanual en noviembre, y 1,3% desestacionalizado respecto de octubre

Esta contracción coincide con una leve aceleración inflacionaria en el segundo semestre. El crédito real crece desde inicios de 2024, con expansión en hogares; sin embargo, en los últimos meses el rubro muestra agotamiento.

El Indicador de Consumo de la CAC (Cámara Argentina de Comercio) cayó 2,8% interanual en noviembre de 2025 y 1,3% desestacionalizado respecto de octubre. Esta contracción coincide con una leve aceleración inflacionaria en el segundo semestre. La inflación mensual alcanzó 2,5% por tercera vez consecutiva, con 31,4% interanual y 27,9% acumulada en el año. Así, el consumo retrocede ante precios en ascenso.

La inflación sigue una tendencia de estabilidad desde 2024, pese a un octubre electoral turbulento. Las legislativas favorables al Gobierno y ajustes en bandas cambiarias aseguran un fin de año calmo en dólares, precios e ingresos.

Los rubros muestran comportamientos mixtos. Indumentaria y calzado crecieron 16,8% interanual y aportaron 1 punto porcentual positivo. Recreación y cultura subieron 5,2% con 0,3 puntos. Transporte cayó 2% y vivienda 0,6%, mientras el resto bajó 5,7%. Los bienes de consumo masivo se estancaron en -0,1% interanual y -1,8% intermensual.

El crédito real crece desde inicios de 2024, con expansión en hogares; sin embargo, en los últimos meses muestra agotamiento. Tarjetas y préstamos personales se estancan, pero patentamientos y escrituras siguen positivos. El consumo masivo se recupera levemente, los durables desaceleran, y la composición favorece durables sobre masivos. Esta recomposición se modera hacia fin de año.