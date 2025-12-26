Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, padre de Pipi y músico como ellos

Hijo del genial compositor marplatense y de Odette Wolff, padecía EPOC desde hacía tiempo. Tenía setenta años.

26 de Diciembre de 2025 16:59hs

Daniel Hugo Piazzolla falleció este viernes a los 70 años. La noticia generó tristeza en las redes sociales por la tarde. Hijo de Astor Piazzolla y Odette Wolff, padecía problemas de salud por EPOC desde hacía tiempo.

Destacó como músico y productor en la obra de su padre. Compartió grabaciones y escenarios con él y con su nieto Daniel "Pipi" Piazzolla, también músico. Preparaba un libro autobiográfico con anécdotas de su trayectoria.

En 2018 colaboró con el documental 'Piazzolla, los años del tiburón', de Daniel Rosenfeld. Tocó cuatro años con su padre en el Octeto Electrónico, formación innovadora de 1971 que fusionó tango con rock, jazz y elementos electrónicos. Astor la lideró hasta 1975 para renovar el género bandoneonístico.