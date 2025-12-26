La jubilación mínima ascenderá a casi $ 350.000 desde enero

Los beneficios no contributivos suben a $159.788,50 para la PBU y $279.439,46 para la PUAM.

26 de Diciembre de 2025 15:30hs

La ANSES publicó la Resolución 380/2025 con ajustes a los beneficios previsionales desde enero de 2026. Estos cambios aplican normas de movilidad según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Afectan a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de PBU y PUAM, además de asignaciones familiares.

La norma fija el haber mínimo en $349.299,32 y el máximo en $2.350.453,70. Actualiza las bases imponibles para aportes: mínima en $117.643,93 y máxima en $3.823.372,95. Estas cifras sirven de base para liquidar prestaciones y aportes desde el primer mes del año.

Los beneficios no contributivos suben a $159.788,50 para la PBU y $279.439,46 para la PUAM. Se suma un bono extraordinario de $70.000 por el decreto 918/2025, pagadero mensualmente a quienes perciban hasta el haber mínimo. Si los haberes superan ese monto, un complemento alcanza el tope con el bono, sin descuentos ni computo para otros fines.

La resolución restringe asignaciones familiares cuando un integrante del grupo supere $2.573.047 en ingresos individuales. Así, se excluye el beneficio aunque el total familiar no lo haga. Estas reglas también actualizan remuneraciones para nuevos jubilados desde fines de 2025.