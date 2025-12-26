Habrá tres días no laborables en 2026

Se establecen como días de descanso el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre. Así, se alcanza el máximo anual permitido por la Ley N°27.399.

El Gobierno nacional formalizó tres días no laborables para 2026. Estas jornadas buscan generar fines de semana largos y promover el turismo. Se suman a los feriados ya vigentes, y corresponden a lunes o viernes según el caso.

La Resolución 164/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Establece como días de descanso el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre. Así, se alcanza el máximo anual permitido por la Ley N°27.399.

Las fechas impulsan el turismo interno y atenúan la estacionalidad del sector. El lunes 23 de marzo extiende el feriado del 24 por la Memoria, Verdad y Justicia. El viernes 10 de julio acompaña el 9 por la Independencia, y el lunes 7 de diciembre precede al 8 por la Inmaculada Concepción.

Calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) que coincidirá con el Jueves Santo (no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha en 2026).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable, que permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).