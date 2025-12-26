El uso de billetes alcanzó su nivel más bajo en cinco años

Datos del Banco Central muestran 6.752 millones de unidades a mediados de diciembre de 2025, una caída del 43% desde el récord de 11.859 millones en julio de 2024. También bajaron los retiros en cajeros automáticos.

La cantidad de billetes en circulación en Argentina alcanzó su nivel más bajo en casi cinco años. Datos del Banco Central muestran 6.752 millones de unidades a mediados de diciembre de 2025. Esta cifra representa una caída del 43% desde el récord de 11.859 millones en julio de 2024. Así, confirma el avance de los pagos digitales sobre el efectivo.

Los retiros en cajeros automáticos también disminuyeron. En septiembre registraron 48,4 millones de extracciones, menos de la mitad de los picos de 118 millones en diciembres pasados. El circulante equivale ahora al 6,2% del PBI, el mínimo reciente según el Informe de Inclusión Financiera. Factores como los pagos electrónicos y billetes de mayor denominación impulsan esta tendencia.

La digitalización transforma la dinámica comercial. Los comercios ganan en ticket promedio y reducen costos de manejo de caudales. Además, favorece la formalización y mejora la recaudación fiscal. Sin embargo, el bajo dinamismo económico limita aún más la demanda de efectivo.

La transición genera riesgos de exclusión para adultos mayores y trabajadores informales sin conectividad. Cortes de energía o fallas en redes paralizan la actividad. Por otro lado, baja la delincuencia física, pero surgen ciberataques y se pierde anonimato en las transacciones.