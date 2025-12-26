El Consejo Agroindustrial Agentino propuso cambios para el RIMI

El objetivo de esta iniciativa es corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad que representa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor —responsables del 58% de las exportaciones del país—, ha presentado a los Jefes de Bloque del Senado de la Nación una propuesta formal de modificación al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El objetivo de esta iniciativa es corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales, permitiendo que el régimen sea verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión.

Desde el CAA advirtieron que, bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios. Entre los sectores afectados se encuentran bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas; plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres; molinos y fábricas de molienda de girasol; industria de maquinaria agrícola; actualmente, el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales.

Al limitar el RIMI exclusivamente a PYMEs, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana.

La propuesta del Consejo se centra en la modificación de los artículos 175 y 177 del proyecto:

* Inclusión de todo tipo de empresas

*Nueva categoría de inversión

El CAA destaca que estos cambios ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024.

La entidad solicitó avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de diversas provincias para asegurar una ley que impulse efectivamente la producción y exportación nacional.