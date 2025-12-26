Cristina Fernández seguirá internada

El Sanatorio Otamendi emitió un nuevo parte médico sobre la evolución de Cristina Fernández. La expresidenta padece íleo posoperatorio tras su intervención por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Por eso, extenderá su internación hasta mejorar su estado.
El comunicado detalla que la paciente continúa con drenaje peritoneal y antibióticos endovenosos. Sigue una dieta líquida, pero no ha podido avanzar a sólidos. La doctora Marina Lanfranconi firmó el breve escrito.
Cristina Fernández de Kirchner ingresó al sanatorio el sábado pasado desde su departamento en Constitución. Allí cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, debido a un cuadro de dolor abdominal. Los estudios confirmaron la apendicitis, y ese día la operaron mediante laparoscopía.
El sanatorio había informado previamente una evolución dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, el íleo posoperatorio prolonga la hospitalización y posterga su regreso al domicilio. Este episodio se suma a antecedentes como la histerectomía de 2021 en el mismo centro, además de cirugías complejas en 2012 y 2013 durante su presidencia.