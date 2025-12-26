Confirman procesamiento contra el gendarme que le disparó a Pablo Grillo y se abre un cuestionamiento al 'Protocolo Bullrich'

Los camaristas ratificaron los cargos por lesiones gravísimas y abuso de armas. Ambos delitos agravan por el abuso de su función en una fuerza de seguridad. El camarista Roberto Boico pidió determinar responsabilidades de autoridades en el operativo, especialmente en la cadena de mando.

26 de Diciembre de 2025 16:23hs

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero. Lo acusa de disparar una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. Los hechos ocurrieron durante la marcha por jubilados el 12 de marzo cerca del Congreso. Los camaristas ratificaron los cargos por lesiones gravísimas y abuso de armas. Ambos delitos agravan por el abuso de su función en una fuerza de seguridad. Así, validan la imputación inicial contra el gendarme.

El camarista Roberto Boico pidió profundizar la investigación. Quiere determinar responsabilidades de autoridades en el operativo, especialmente en la cadena de mando. Esta postura amplía el foco del caso a la represión sistemática y salvaje contra toda forma de protesta social desde diciembre de 2023.

Guerrero realizó seis disparos con una pistola lanza gases entre las 17 y las 17:22. Los efectuó de manera casi horizontal hacia los manifestantes. Uno de esos impactos alcanzó directamente a Grillo. El fotógrafo sufrió fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales. El Cuerpo Médico Forense determinó que estas lesiones pusieron en riesgo su vida. Las pericias confirmaron la gravedad del daño.

Imágenes, peritajes y reconstrucciones muestran el disparo horizontal hacia el cordón de manifestantes. Los jueces calificaron esta modalidad como antirreglamentaria y peligrosa. Manuales y estándares internacionales prohíben disparos directos de gas lacrimógeno por riesgo de lesiones graves o muerte.

Boico enfatizó el contexto de protesta social y rechazó limitar el análisis al tirador individual. Pidió investigar decisiones operativas y órdenes de superiores. Así, la causa abre indagatoria sobre el uso de la fuerza estatal en manifestaciones.