Revocaron la condena perpetua a la científica condenada por asesinar a un compañero durante un juego sexual

El Tribunal de Impugnaciones provincial consideró que no existió vínculo de pareja entre Luciana Bustos y Marcelo José Amarfil. Además, desestimaron alevosía. El monto de la condena, que será revisado, no podrá superar los 25 años de reclusión.

24 de Diciembre de 2025 16:40hs

El Tribunal de Impugnaciones de San Juan revocó la condena a prisión perpetua contra Luciana Bustos, investigadora del CONICET. Este fallo modifica la calificación legal del crimen de Marcelo José Amarfil y anula la pena máxima impuesta en primera instancia. Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa adoptaron esta decisión. Ahora el hecho se encuadra como homicidio simple, con una escala penal de 8 a 25 años de prisión.

Los magistrados rechazaron los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella. Descartaron los agravantes de la sentencia original. No existió vínculo de pareja entre Bustos y Amarfil, concluyeron. Además, desestimaron la alevosía en el hecho.

El crimen ocurrió en enero de 2024 en Las Chacritas, San Juan. Amarfil recibió seis puñaladas dentro de un auto estacionado durante un encuentro sexual. La fiscalía había alegado planificación para ocultar una doble vida. En mayo de 2025, el tribunal lo calificó como homicidio agravado por el vínculo e impuso perpetua. La defensa sostuvo legítima defensa ante un intento de abuso, pero esa hipótesis fue rechazada.

El nuevo encuadre abre el proceso a definiciones futuras. La causa podría derivar en un juicio de cesura para fijar la pena. También es posible que la fiscalía y la querella presenten nuevas apelaciones. Así, el caso vuelve a revisión judicial.