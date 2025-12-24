Las ventas de juguetes para Navidad ayeron 6,9% en unidades en relación a 2024

Pese a todo, Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), consideró que el desempeño de diciembre "superó las expectativas", pese al balance negativo final.

24 de Diciembre de 2025 16:20hs

Las ventas de juguetes para Navidad cayeron un 6,9% en unidades durante 2025, en comparación con el año anterior. Este descenso refleja un consumo más cauteloso y decisiones de compra racionalizadas por las familias. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó el resultado a través de su presidente, Matías Furió. Él destacó que el desempeño de diciembre superó las expectativas, pese al balance negativo final.

El sector mejoró respecto a noviembre, que había registrado una contracción pronunciada. Las ventas repuntaron en los días previos a Nochebuena, pero no compensaron la baja del Día del Niño ni los retrocesos posteriores. Así, el repunte puntual no revirtió la tendencia anual descendente. Promociones, descuentos y opciones de financiamiento sostuvieron parte de la actividad comercial.

Las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y medios electrónicos concentraron el 95% de las transacciones, mientras el efectivo resultó casi inexistente. Esto marca una transformación estructural en las operaciones. El canal online, que representa el 25% del mercado, se mantuvo estable sin crecimiento interanual, afectado por plataformas como Temu y Amazon. En cambio, las ventas presenciales en comercios físicos cayeron cerca del 10%, lo que derivó en la baja global.

Las jugueterías de barrio promediaron un ticket de $19.000 por juguete, los supermercados $10.000 y las cadenas especializadas $45.000. Los productos económicos y de precio bajo lideraron el volumen de ventas, con mejor comportamiento relativo. En tanto, los artículos de alto valor, como licencias y grandes marcas, mostraron baja rotación y se concentraron en tiendas virtuales extranjeras. Las familias priorizaron categorías con valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido, en un contexto de consumo selectivo y pagos digitales consolidados.