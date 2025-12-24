Golpeó durante varios minutos a su esposa y luego la atropelló con su camión

Transeúntes observaron la acción y bloquearon la huida del agresor, cuyo nombre no ha sido publicado, hasta que la policía lo detuvo. La víctima falleció en el acto.

24 de Diciembre de 2025 18:15hs

Un hombre discutió con su pareja en La Matanza, la golpeó durante varios minutos en plena vía pública y luego la atropelló con un camión. La víctima falleció en el acto. El agresor quedó detenido y a disposición de la Justicia. Todo ocurrió cerca del Mercado Central, en la intersección de Circunvalación y Del Cultivo.

Transeúntes y automovilistas presenciaron la agresión y alertaron a la Policía. Los agentes de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza llegaron al lugar. Allí constataron la muerte de María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana. La mujer yacía sin vida sobre el asfalto.

A pocos metros, vecinos retenían al sospechoso, también de nacionalidad boliviana. La reconstrucción preliminar indica que la víctima recibió una golpiza prolongada antes de que el hombre la embistiera con un camión Volvo 420 de matrícula boliviana, usado para transportar bananas. Las autoridades secuestraron el vehículo por orden judicial.

Cámaras de seguridad captaron la discusión inicial, la agresión física y el momento en que el conductor arrolló a la mujer antes de intentar huir. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, calificó el caso como homicidio agravado por el vínculo. El acusado permanece detenido mientras la Fiscalía analiza las filmaciones, recolecta testimonios y verifica antecedentes de violencia en la pareja.