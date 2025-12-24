Cristina Fernández seguirá internada por una complicación intestinal

La expresidenta presentó síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Fernández permanece bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal, pero no registra fiebre hasta el momento.

La expresidenta Cristina Fernández pasará la Navidad internada en el Sanatorio Otamendi. Es por una complicación intestinal. Continúa su recuperación tras una cirugía por apendicitis aguda con peritonitis localizada. El último parte médico de la institución confirmó esta situación. La paciente presentó síntomas compatibles con íleo posoperatorio.

El equipo médico realizó una tomografía computada de abdomen. El estudio confirmó el diagnóstico. Los profesionales implementaron medidas de soporte y esperan la resolución del cuadro.

Fernández permanece bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. No registra fiebre hasta el momento. Por eso, el sanatorio decidió mantener la internación hasta completar el tratamiento. Esta complicación prolonga su estadía en el centro de salud.

La exmandataria ingresó al Otamendi el sábado pasado desde su departamento en Constitución. Allí cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. Los estudios confirmaron la apendicitis y la operaron ese día mediante laparoscopía. La evolución inicial fue favorable, pero el íleo posoperatorio postergó su regreso al domicilio.