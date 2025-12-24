Chacra Agro Continental

Cayó, en volúmenes, la exportación de carne vacuna en noviembre de 2025

En tanto, el valor obtenido fue un 36,6% superior con relación a igual mes de 2024, informó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.
24 de Diciembre de 2025 06:30hs
Cayó, en volúmenes, la exportación de carne vacuna en noviembre de 2025
Cayó, en volúmenes, la exportación de carne vacuna en noviembre de 2025
Escuchar
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

Las exportaciones del mes de noviembre de 2025 alcanzaron un volumen cercano a las 64,5 mil toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada; por un valor del orden de los 365,6 millones de dólares. 

Con relación a octubre de 2025, los volúmenes embarcados muestran una caída moderada, del (- 5,4%); mientras que el valor obtenido muestra un retroceso más marcado, del (-7,9%).

“Con relación al mes de noviembre de 2024, los volúmenes exportados resultan un (-4,9%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+36,6%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Agregó que el acumulado de los primeros once meses del año 2025, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 654,8 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 3.531,3 millones de dólares. 

“Con relación a los primeros once meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-7,9%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+27,7%) superior”, concluyó el titular del Consorcio ABC.

TEMAS RELACIONADOS
Chacra Agro ContinentalExportaciones de CarneConsorcio Exportador ABCMario Ravettino
Comentarios