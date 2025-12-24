Cayó, en volúmenes, la exportación de carne vacuna en noviembre de 2025

En tanto, el valor obtenido fue un 36,6% superior con relación a igual mes de 2024, informó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

24 de Diciembre de 2025 06:30hs

Las exportaciones del mes de noviembre de 2025 alcanzaron un volumen cercano a las 64,5 mil toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada; por un valor del orden de los 365,6 millones de dólares.

Con relación a octubre de 2025, los volúmenes embarcados muestran una caída moderada, del (- 5,4%); mientras que el valor obtenido muestra un retroceso más marcado, del (-7,9%).

“Con relación al mes de noviembre de 2024, los volúmenes exportados resultan un (-4,9%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+36,6%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Agregó que el acumulado de los primeros once meses del año 2025, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 654,8 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 3.531,3 millones de dólares.

“Con relación a los primeros once meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-7,9%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+27,7%) superior”, concluyó el titular del Consorcio ABC.