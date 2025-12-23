Trigo: récord productivo, pero con problemas de calidad

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, advirtió que "la abundancia de oferta se combina con una caída en la calidad de proteína"

25 de Diciembre de 2025 07:00hs

En Argentina, las estimaciones de producción de trigo convergen entre 27 y 28 millones de toneladas, lo que marcaría un récord histórico absoluto. Sin embargo, la abundancia de oferta se combina con una caída en la calidad promedio, especialmente en el contenido de proteína, advirtió Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

“Tenemos una cosecha enorme, pero con problemas de calidad que obligan a vender trigo forrajero y a aplicar descuentos muy importantes frente a otros orígenes”, puntualizó Romano.

La cosecha ya supera el 73% del área, con rindes que en muchas zonas superan ampliamente los promedios históricos. Aun así, la comercialización avanza muy por debajo de lo habitual, con gran parte del trigo retenido en el canal comercial a la espera de mejores precios o condiciones de recepción.

“Las señales macroeconómicas van en la dirección correcta, pero en el corto plazo el mercado agrícola sigue dominado por una oferta muy abundante y precios internacionales débiles. En este escenario, la gestión comercial y la calidad del producto pasan a ser claves”, concluyó el invetigador.