Según el Indec, los salarios crecieron 2,5% en octubre

23 de Diciembre de 2025 17:15hs

El índice de salarios del INDEC registró un aumento del 2,5% en octubre de 2025 para las remuneraciones promedio de trabajadores formales e informales. Esta cifra superó por 0,2 puntos porcentuales la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,3%. Así, los sueldos lograron una leve ganancia frente a los precios.

En detalle, el sector privado registrado creció un 2,1%, el público un 1,9% y el privado no registrado un 4,2%. A nivel interanual, las remuneraciones subieron un 43,1%, mientras que acumularon un 33,7% desde diciembre de 2024. Estos datos destacan diferencias marcadas por tipo de empleo.

En los primeros diez meses del año, los salarios registrados avanzaron un 24%, por debajo de la inflación del 24,8% en octubre. El sector público acumuló un alza del 26,2% y superó los precios, pero los privados solo crecieron un 22,9%. Esta disparidad refleja desafíos en la recuperación del poder adquisitivo.

Sin embargo, la comparación interanual muestra avances. Los salarios del sector registrado aumentaron un 31% en los últimos doce meses, con el público en 31,9% y el privado en 30,5%. De esta forma, recuperaron terreno perdido respecto de la catástrofe provocada en 2024 por el ajuste de Milei.