Se presentó “Río Negro, la Patagonia en un solo lugar”

Por Ricardo Seronero
En Plaza Francia, uno de los espacios culturales y turísticos más importantes de Capital Federal donde convergen residentes y turistas, se desarrolló durante tres jornadas con propuestas para toda la familia con gastronomía, música, juegos, sorteos y actividades recreativas.
Durante la activación, referentes de la cocina rionegrina deleitaron a los transeúntes con platos basados en los sabores más representativos de la región, en tanto que músicos y bailarines de distintos puntos de la provincia fueron los responsables de ponerle ritmo y color a las jornadas.
De esta manera, Río Negro continúa fortaleciendo la promoción turística, llevando su propuesta a las principales vidrieras de turismo del país y fortaleciendo la presencia en medios tradicionales y digitales con el objetivo de consolidar a la provincia como la Patagonia en un solo destino que ofrece diversidad de experiencias durante todo el año.
