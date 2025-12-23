Se presentó “Río Negro, la Patagonia en un solo lugar”

La provincia patagónica, de esta forma, realizó en Buenos Aires una actividad de promoción turística de cara a la temporada de verano 2025/2026, con el objetivo de acercar la identidad, los sabores y la cultura rionegrina al público de uno de los principales centros emisivos del país.

En Plaza Francia, uno de los espacios culturales y turísticos más importantes de Capital Federal donde convergen residentes y turistas, se desarrolló durante tres jornadas con propuestas para toda la familia con gastronomía, música, juegos, sorteos y actividades recreativas.

Durante la activación, referentes de la cocina rionegrina deleitaron a los transeúntes con platos basados en los sabores más representativos de la región, en tanto que músicos y bailarines de distintos puntos de la provincia fueron los responsables de ponerle ritmo y color a las jornadas.

De esta manera, Río Negro continúa fortaleciendo la promoción turística, llevando su propuesta a las principales vidrieras de turismo del país y fortaleciendo la presencia en medios tradicionales y digitales con el objetivo de consolidar a la provincia como la Patagonia en un solo destino que ofrece diversidad de experiencias durante todo el año.



