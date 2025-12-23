San Lorenzo: rechazan la última cautelar pedida por Moretti y el club tendrá elecciones en mayo próximo

Sergio Costantino asumió formalmente este mediodía la presidencia provisional del club azulgrana. Moretti apelará ante la Cámara Civil.

23 de Diciembre de 2025 16:02hs

El Juzgado Civil N°51 rechazó la medida cautelar que Marcelo Moretti presentó para anular la acefalía, la Asamblea Extraordinaria y el nombramiento de Sergio Costantino como presidente provisorio de San Lorenzo. Moretti planea apelar ante la Cámara Civil y agotar todas las vías legales.

Marcelo Culotta, vocal opositor renunciante, que comunicó el fallo, se había presentado como contrapeso judicial a la solicitud de Moretti. La nueva dirigencia azulgrana esperaba esta noticia para avanzar en el cronograma decidido en la Asamblea Extraordinaria.

Costantino asumió formalmente este mediodía en una reunión de Comisión Directiva en la sede de Avenida La Plata. La acefalía y las decisiones de la Asamblea del lunes quedan firmes. Costantino se reunirá pronto con el entrenador Damián Ayude para organizar la pretemporada en San Nicolás.

Moretti acumula reveses esta semana. Primero enfrentó las renuncias masivas en su Comisión Directiva. Luego recibió un procesamiento por administración fraudulenta. San Lorenzo reactiva su actividad paso a paso tras semanas de parálisis.