Así lo aseguró el secretario Scioli en la presentación del Plan Verano, para una temporada segura en todo el país. El plan fue presentado también por la ministra Monteoliva, en un accionar articulado para impulsar el turismo en la Argentina.

23 de Diciembre de 2025 16:48hs

Por Ricardo Seronero

El Plan Verano, un operativo que se desplegará en todo el país durante la temporada para prevenir y mitigar actividades delictivas, fue presentado hoy por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

“La seguridad y el orden en el espacio público son dos factores clave para impulsar el turismo nacional e internacional en todo el país. En un escenario confiable y previsible, el turismo se consolida como una actividad estratégica, que activa las economías regionales y genera puestos de trabajo genuinos y sustentables”, Scioli subrayó tras agradecer a la ministra su accionar en tal sentido.

Por parte, Monteoliva destacó la articulación de las áreas de Seguridad y Turismo para poner en marcha el Plan Verano, que “multiplicará los puestos de control en todo el territorio nacional con la intención de que los turistas disfruten sus experiencias” en cada uno de los destinos que eligen para sus vacaciones.

El operativo del Plan Verano se extenderá hasta el 9 de marzo y pondrá el foco especialmente en las zonas de mayor flujo turístico durante la temporada estival, con una fuerte presencia territorial y dispositivos que reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, especialmente en los fines de semana y los recambios de quincena.



Acompañaron al secretario Scioli, en esta presentación María María Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo-CAT y el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo-FAEVYT y además presidente la Feria Internacional de Turismo de América Latina-FIT; Andrés Deyá, quién afirmó que "el Plan Verano que tiene como objetivo articular con las distintas fuerzas de seguridad de todo el país para llevar tranquilidad al turismo. Trabajo en equipo por más y mejor turismo".



