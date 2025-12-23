La Pampa quedó integrada a la ruta federal de los ”Rodanteros”

De esta forma se destaca la inclusión de la provincia en la Ruta de Rodanteros que se extiende por diversas provincias del territorio nacional. Se trata de la adecuación de 15 opciones entre campings municipales y otros lugares aptos para la estadía de rodanteros y sus opciones de movilidad.

El secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste se refirió a la iniciativa y destacó que “estamos lanzando lo que es la Ruta de Rodanteros en la provincia de La Pampa, donde tenemos 15 destinos y dentro de ellos está incluida la localidad de Winifreda, por eso también aprovecho nuevamente el acompañamiento de la intendenta".



¿Por qué es importante esta Ruta en la Provincia o porqué le puede interesar a los Rodanteros?

"Primero - prosiguió Echeveste- por su ubicación estratégica: está en el centro del país, por su hospitalidad, por la tranquilidad de cada una de las localidades, y es importante porque la Provincia se está adecuando a una nueva modalidad de turismo que está dando que hablar en destinos muy importantes como Córdoba, Mendoza, San Juan y nosotros queremos sumarnos a esa ruta para poder recibir a los rodanteros”, continuó.

“Estamos hablando con intendentes e intendentas, con los referentes que tienen camping municipal que están registrados y que obviamente tienen que tener una inversión por parte del Gobierno provincial. Estamos trabajando junto a ellos para tratar de estar a la altura de la circunstancias y generar para cada una de las localidades. El rodantero que viene consume en la localidad, la recorre y además la recomienda, son un grupo de rodanteros que están a lo largo de lo ancho de nuestro país y La Pampa es un gran destino, por eso creemos muy importante poder anunciar esta ruta y es el puntapié de un trabajo que vamos a llevar adelante a lo largo del año 2026”, concluyó.

La subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans, destacó que “este es un nuevo segmento, el turismo rodante está teniendo mucho auge en el mundo y en el país y sobre todo en nuestra Provincia, que está tan beneficiada en su ubicación central del país y nos atraviesan las rutas más importantes. Tenemos conexiones con los destinos más poblados, así que estamos en un lugar privilegiado para poder recibirlos. Este tipo de turismo se basa en cosas muy estratégicas como por ejemplo, la flexibilidad para elegir el itinerario, el contacto con la naturaleza y el no depender del alojamiento.

Esta nueva experiencia de turismo es lo que ha hecho que tenga tanto crecimiento en nuestro país, los lugares que nosotros hemos registrado para poder llevar la actividad en la Provincia como son: Realicó en la estación de servicio YPF Pampatagonia, Eduardo Castex, Winifreda, Toay, Ataliva Roca, Colonia Barón, Ingeniero Luiggi, Guatraché, Uriburu, 25 de Mayo, General Acha, Bernardo Larraudé y el Parque Nacional Lihué Calel”, concluyó.



Acompañaron al secretario de Turismo provincial, Saúl Echeveste, la intendenta de Winifreda, Adriana García, la referente de turismo del Municipio de Toay, Valeria Manera y demás autoridades de Turismo provincial.



