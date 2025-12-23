Cristina Fernández evoluciona favorablemente y no presenta fiebre

La expresidenta continúa en tratamiento por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Recibe antibióticos endovenosos y drenaje peritoneal sin complicaciones.

El Sanatorio Otamendi emitió este martes el tercer parte médico sobre Cristina Fernández. La expresidenta evoluciona dentro de los parámetros esperables y permanece sin fiebre. Continúa en tratamiento por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Recibe antibióticos endovenosos y drenaje peritoneal sin complicaciones.

La institución mantendrá hospitalizada a la presidenta del Partido Justicialista hasta completar el esquema terapéutico. Esto posterga su regreso a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. Los partes médicos destacan una evolución favorable desde la intervención.

Fernández ingresó el sábado por dolor abdominal compatible con síndrome apendicular. Los estudios confirmaron el diagnóstico ese mismo día. La sometieron a una cirugía laparoscópica que verificó la peritonitis localizada. Un nuevo parte se publicará en veinticuatro horas.

La exmandataria acumula intervenciones previas en el Otamendi. En 2021 se realizó una histerectomía. Antes, como presidenta, se le extirpó un tumor tiroideo en 2012 y una colección subdural en 2013. Militantes kirchneristas vigilan en Azcuénaga.