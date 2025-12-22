Por un incendio en un hotel y un local de ropa, 42 personas debieron evacuar un edificio

Doce de ellas, incluidos siete menores, recibieron atención por inhalación de humo y fueron derivados a hospitales. Todos los afectados —11 hombres, 22 mujeres y los siete niños— recibieron oxígeno como primera medida.

Un voraz incendio consumió esta mañana parte de un local de ropa y un hotel en la calle Paso al 400, en el barrio porteño de Balvanera. Las llamas se iniciaron entre las avenidas Corrientes y Lavalle, en plena zona comercial de Once. Bomberos de varias dotaciones trabajaron para sofocar el fuego de gran magnitud, que afectó el edificio desde la planta baja hasta las partes superiores.

Personal del SAME evacuó a 42 personas del lugar. Doce de ellas, incluidos siete menores, recibieron atención por inhalación de humo y fueron derivados a hospitales. Todos los afectados —11 hombres, 22 mujeres y los siete niños— recibieron oxígeno como primera medida.

Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó que ninguno de los trasladados presenta lesiones por quemaduras ni está en estado crítico. Además, aclaró que no se registran víctimas fatales hasta el momento.

El operativo provocó un colapso vial en Balvanera y barrios cercanos. Las autoridades cortaron calles y establecieron desvíos preventivos durante las tareas de control y enfriamiento del inmueble, en plena temporada de compras navideñas.