Pirotecnia en CABA: "Se restringen los de alto impacto sonoro, no todos los artículos pirotécnicos"

Guillermo Cantatore, secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia (SUEIPA) añadió que las costumbres han cambiado y ya no se utiliza pirotecnia más ruidosa y peligrosa. "En Avellaneda, desde 2017 la pirotecnia cero no se pudo cumplir. Es inaplicable. Si se pudieran eliminar solamente los productos de estruendo y alto impacto, nos gustaría ayudar al Gobierno de la Ciudad a lograr algo que se pueda cumplir", precisó.

22 de Diciembre de 2025 13:30hs

Escuchar