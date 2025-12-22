Otro récord para el campo: producción histórica de maíz temprano

No sólo el trigo alcanzaría un volumen histórico de producción con más de 27 millones de toneladas, sino que la campaña de maíz temprano, cuya siembra ya alcanzó el 69,5% del área, mostrando un avance de más de 15 puntos por encima del promedio histórico, alcanzaría una producción superior a la estimada inicialmente

22 de Diciembre de 2025 11:14hs

Con reforma fiscal en agenda y dólar por inflación, el campo perfila otro récord histórico: ritmo de siembra y producción de maíz temprano. Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante, según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral.

Romano agrega que el cultivo que hoy concentra mayor atención es el maíz. En Argentina, la siembra ya alcanzó el 69,5% del área, con un avance más de 15 puntos por encima del promedio histórico. Además, el 88% de los lotes se encuentra en condición excelente o buena, favorecido por las lluvias recientes. “Entre la mayor superficie de maíz temprano, una implantación más rápida de lo normal y un clima que acompañó, Argentina empieza a saborear un récord histórico de producción temprana”, señala Romano.

Este escenario abre la puerta a rindes muy elevados, pero también anticipa un fuerte pico de presión de cosecha, lo que ya comienza a pesar sobre las cotizaciones locales. Con valores por encima de los 180 dólares por tonelada, muchos productores muestran intención de venta ante la expectativa de una oferta muy abundante.