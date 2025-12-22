La actividad económica volvió a caer en la estimación intermensual de octubre

Creció un 3,2% en octubre de 2025 respecto del mismo mes del año anterior. En septiembre, el indicador había subido un 0,5% mensual y un 5% interanual, rompiendo una racha de tres meses negativos.

22 de Diciembre de 2025 17:02hs

La actividad económica en Argentina creció un 3,2% en octubre de 2025 respecto del mismo mes del año anterior, pero descendió un 0,4% en comparación con septiembre. Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este dato marca una desaceleración mensual, aunque mantiene un avance interanual sólido.

Doce sectores impulsaron el crecimiento interanual del EMAE. El rubro de Pesca lideró con un alza del 91,4%, seguido por Intermediación financiera, que subió un 22,8%. Estos avances destacaron por su magnitud y contribución al indicador general.

La Intermediación financiera ejerció la mayor influencia positiva en la variación interanual, junto con Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que aumentaron un 3,9%. Ambos sectores sumaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento total del EMAE.

Tres sectores registraron caídas en el mismo período: Industria manufacturera (-2,7%), Administración pública y defensa (-0,8%), y Hoteles y restaurantes (-1,0%). Estos restaron 0,52 puntos porcentuales al EMAE. En septiembre, el indicador había subido un 0,5% mensual y un 5% interanual, rompiendo una racha de tres meses negativos. Los nuevos números sugieren un nuevo declive paulatino de una economía que no termina de rebotar, tras la catástrofe económica causada por el ajuste de Mile en 2024, sobre la base del infierno inflacionario que dejó el Gobierno anterior.