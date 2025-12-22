Incidentes frente al Concejo Deliberante de Quilmes por la privatización del estacionamiento medido

Mientras se debatía el proyecto, los uniformados avanzaron con gases lacrimógenos sobre "trapitos" e integrantes de la UTEP, que denunció heridos por balas de goma, hospitalizados y detenidos. Grabois trató a las autoridades municipales de "garcas" y Mayra Mendoza replicó: "A veces no sé qué representás".

22 de Diciembre de 2025 15:26hs

Incidentes entre policías bonaerenses y manifestantes de la UTEP estallaron este lunes frente al Concejo Deliberante de Quilmes. Los trabajadores marchaban contra una ordenanza que privatiza el estacionamiento medido. Mientras debatían el proyecto adentro, los uniformados avanzaron con gases lacrimógenos sobre "trapitos" e integrantes del gremio. La UTEP denunció heridos por balas de goma, hospitalizados y detenidos.

Juan Grabois, fundador de la organización, criticó duramente a la intendencia de Eva Mieri. Cargó contra la represión a dos días de Navidad y la calificó de "de garca". En un posteo en X, lamentó que el municipio habilite junto a la policía la represión de militantes y trabajadores. Además, rechazó la iniciativa como "amañada".

El Gobierno local justificó las medidas en un comunicado. Explicó que responde a denuncias vecinales por los inconvenientes de los cuidacoches. Aseguró que ordenará el estacionamiento y contemplará a los trabajadores preexistentes. Sin embargo, la UTEP lo considera despidos encubiertos.

Grabois exigió la libertad de Amanda, detenida mientras cubría la protesta como prensa. Desestimó internas políticas entre La Cámpora y el MDF. Alertó que la soberbia cierra el diálogo social en un contexto de hambruna. Finalmente, concluyó que la miseria genera conflictos inevitables y esperó que la represión no se haga costumbre. En tanto, la intendenta en licencia, Mayra Mendoza, le replicó: "A veces no sé qué representás".