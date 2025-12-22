Exportaciones agroindustriales: crecieron un 8,8% en lo que va de 2025

Según el último relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y noviembre de 2025, las ventas externas del sector mostraron un incremento de 3.763 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que las exportaciones del sector continúan mostrando una sólida tendencia de recuperación. Según el último relevamiento mensual, la agroindustria argentina generó un total de 46.456 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 3.763 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Noviembre: un mes de fuerte aceleración

Durante el mes de noviembre, las divisas generadas por el sector ascendieron a 4.614 millones de dólares, marcando un salto del 24,3% respecto a noviembre de 2024. Este desempeño positivo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de los complejos de Soja, Carne y Cuero Vacuno, y Girasol, que fueron los pilares de la suba mensual.

Asimismo, es destacable el crecimiento relativo de sectores como las Legumbres y el Arroz, que continúan ganando protagonismo en la canasta exportadora nacional. Por el contrario, los complejos de Maíz y Cebada mostraron una desaceleración que compensó parcialmente el crecimiento del índice general.

Desafíos en la competitividad

Desde el CAA se observó con atención la evolución de los indicadores de competitividad. El Tipo de Cambio Real Multilateral sufrió una caída del 3% en noviembre, ubicándose un 7% por debajo de la media de 2024. Este factor, sumado a la volatilidad de los precios internacionales, refuerza la necesidad de seguir trabajando en políticas que reduzcan la carga impositiva y los costos logísticos para sostener el ritmo exportador.