En Santa Clara del Mar, Kicillof presentó el Operativo de Sol a Sol 2025/26

22 de Diciembre de 2025 16:35hs

Por Ricardo Seronero

El gobernador Axel Kicillof presentó el Operativo de Sol a Sol 2025/26, que desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Santa Clara del Mar, fue el marco del lanzamiento de la temporada de verano, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolas Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

“Hoy estamos lanzando uno de los operativos de Sol a Sol más grande de la historia: todas las áreas del Estado provincial están abocadas a cuidar la seguridad y la salud de los millones de argentinos que eligen disfrutar sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof y agregó: “Lo hacemos porque, a pesar de la asfixia económica a la que nos quiere someter el Gobierno nacional, estamos convencidos de que todos y todas se merecen un descanso después de haber atravesado un año muy difícil”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo: “Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial: mientras Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”.

Además, Kicillof anunció que pronto se realizarán los llamados a licitación para dos obras de infraestructura clave: la intervención sobre el tramo Mar de Ajó – Pinamar que terminará de transformar en autovía a la ruta 11; y la próxima etapa del dragado del Río Salado que le corresponde a la Provincia, con una inversión de 130 millones de euros.

“Mientras el Gobierno nacional paraliza más de mil obras en la provincia, nosotros seguimos avanzando con cada uno de los proyectos que mejoran la conectividad y la calidad de vida de los y las bonaerenses”, señaló Kicillof y concluyó: “Nunca nos van a ver de brazos cruzados: estamos aquí para hacer la inversión necesaria para que nuestro pueblo pueda disfrutar, vivir mejor y recuperar energía”.

En esta oportunidad el Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses. Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.

Al respecto, Alonso señaló que “vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”. “Lo hacemos de la única manera que se puede brindar seguridad: con inversión y efectivos preparados, que cuentan con los medios necesarios, para fortalecer el despliegue en todos los destinos turísticos”, añadió.

En materia de salud, se contará con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria” con acciones de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para casos de urgencia.

En tanto, Kreplak subrayó: “En este operativo fortalecimos los servicios de guardia, de traumatología y de urgencias, incrementamos la flota de ambulancias y aumentamos la cantidad de profesionales en hospitales y centros de salud para cuidar a cada turista que visite nuestra provincia: lo hacemos con mucho esfuerzo, junto a los municipios, y a pesar de un Gobierno nacional totalmente ausente”.

Medidas para promover el turismo

Durante la temporada, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica tendrá presencia con dos paradores de ReCreo en Villa Gesell y Miramar, los cuales ofrecerán desde el 3 de enero actividades diarias para todo público como clases de baile, talleres deportivos y servicios de sombrillas, reposeras y baños. Además, funcionará un camión itinerante que recorrerá las fiestas populares de los distintos municipios ofreciendo productos regionales, actividades y juegos para toda la familia.

En tanto, Costa resaltó: "Mientras que el Gobierno nacional abandonó por completo su responsabilidad de fomentar el turismo local, nosotros nos comprometemos a acompañar y sostener una actividad clave para la región: vamos a redoblar esfuerzos para que la provincia de Buenos Aires siga siendo el principal destino del país y que las familias tengan el disfrute y descanso que se merecen".

El Banco Provincia ofrecerá préstamos de hasta $2 millones para servicios turísticos y recreativos, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y continuará con sus líneas de promociones y políticas de reintegros a través de Cuenta DNI.

Por su parte, el Instituto Cultural llevará adelante una programación con actividades libres y gratuitas en diferentes puntos turísticos que permitirá garantizar el acceso a la cultura y generar empleo para más de 1.000 artistas de la Provincia. Las propuestas incluyen shows musicales y teatrales, eventos de humor, talleres, ciclos de lecturas y exposiciones para las infancias.

“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, tenemos la suerte de contar con una Provincia que trabaja todos los días del año para acompañar al turismo y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Mar Chiquita”, expresó el intendente Wischnivetzky.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; sus pares de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el concejal de General Pueyrredón, Gustavo Pulti.

Además, participaron los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Lavalle, Nahuel Guardia; de General Madariaga, Esteban Santoro; de General Pueyrredon, Agustín Neme (interino); de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Navarro, Facundo Diz; y de Pinamar, Juan Ibarguren.



