Cristina Fernández seguirá internada, tras su operación de apendicitis

22 de Diciembre de 2025 15:20hs

El Sanatorio Otamendi emitió este lunes un nuevo parte médico sobre Cristina Fernández. La expresidenta continúa su evolución favorable tras la operación por apendicitis aguda con peritonitis localizada. La directora médica, Marisa Lanfranconi, firmó el informe que detalla su estado actual.

La paciente recibe tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal. No presenta fiebre ni complicaciones hasta el momento. La institución decidió prolongar la internación para completar el tratamiento adecuado.

Este parte confirma la cirugía laparoscópica realizada el sábado, que verificó el diagnóstico inicial. Fernández evoluciona sin problemas postoperatorios. Fuentes de su entorno aseguraron que se encuentra bien y todo permanece tranquilo.

Militantes de La Cámpora acompañaron el traslado del sábado y se apostaron cerca de la clínica en Recoleta. Desplegaron una bandera con el mensaje "Nunca caminarás sola". Así, apoyaron a la titular del PJ durante su primera noche de hospitalización.