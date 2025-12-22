Costa Cruceros da inicio a su nueva temporada desde el Puerto de Buenos Aires

La compañía ofrecerá 25 salidas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con itinerarios hacia Uruguay y Brasil a bordo del Costa Favolosa y el Costa Diadema. Fernando Joselevich, Country Manager Argentina & Latam de Costa Crociere S.p.A., destacó que“sabemos que el público local valora la propuesta de Costa y la experiencia de viaje que ofrecemos. El crucero se adapta muy bien a diversos tipos de pasajeros: familias, grupos de amigos, quinceañeras, viajeros solos e incluso empresas. La variedad de actividades y espacios a bordo hace que cada uno encuentre su propia manera de disfrutar".

22 de Diciembre de 2025 15:50hs

Por Ricardo Seronero

El 19 de diciembre marca el comienzo oficial de la temporada de cruceros de Costa en Sudamérica, con el arribo del Costa Favolosa al Puerto de Buenos Aires. Desde esa fecha y hasta marzo de 2026, la naviera italiana operará con dos de sus buques insignia -el Costa Favolosa y el Costa Diadema- en una programación que recorre las costas del Río de la Plata y los principales destinos del litoral atlántico brasileño.

Para la temporada 2025/2026, Costa Cruceros presenta una propuesta pensada para viajeros que buscan descanso, comodidad y experiencias variadas sin grandes distancias. La combinación de playas, ciudades históricas y jornadas completas a bordo convierte a estos itinerarios en una alternativa atractiva para familias, parejas y grupos de amigos que desean unas vacaciones sin complicaciones.

Además del formato de tarifa cerrada, uno de los puntos fuertes de Costa continúa siendo su servicio a bordo. Los barcos que navegarán la región ofrecen una amplia propuesta gastronómica, espectáculos diarios, instalaciones deportivas, spa y actividades para todas las edades. Esta fórmula -comodidad, previsibilidad y atención personalizada- se ha convertido en un diferencial creciente para el público argentino.

Las reservas ya se encuentran disponibles. Los itinerarios parten desde Buenos Aires hacia Brasil y Uruguay, con opciones de cuatro a nueve noches que se ajustan a distintos perfiles de viajeros.

Entre los destacados de la temporada se encuentra la cuarta presencia consecutiva del Costa Diadema en Sudamérica. Reconocido por su confort y variedad de entretenimiento, ofrecerá itinerarios de siete noches con escalas en Montevideo, Santos e Itajaí. Por su parte, el Costa Favolosa regresará con salidas de ocho y nueve noches desde Buenos Aires y Río de Janeiro hacia Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande. Para quienes buscan escapadas breves, la compañía también ofrecerá minicruceros de cuatro noches hacia Montevideo y Punta del Este, programados para el 5 y el 9 de marzo de 2026.

En relación al inicio de operaciones, Fernando Joselevich, Country Manager Argentina & Latam de Costa Crociere S.p.A., destacó que“sabemos que el público local valora la propuesta de Costa y la experiencia de viaje que ofrecemos. El crucero se adapta muy bien a diversos tipos de pasajeros: familias, grupos de amigos, quinceañeras, viajeros solos e incluso empresas. La variedad de actividades y espacios a bordo hace que cada uno encuentre su propia manera de disfrutar.”

Finalmente, Joselevich remarcó el valor del modelo all inclusive dentro del contexto actual: “La posibilidad de contratar anticipadamente la mayor parte de los servicios aporta tranquilidad. Los pasajeros viajan sabiendo exactamente qué está incluido y qué pueden esperar, tanto en calidad como en costos. Esa previsibilidad es uno de los motivos por los que cada temporada más argentinos eligen este tipo de vacaciones.”

