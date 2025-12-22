Conciliación obligatoria en el conflicto de los controladores aéreos

ATEPSA planeaba retomar las medidas de fuerza este martes. La decisión del Gobierno truncará las medidas de fuerza programadas para el resto del año, y tendrá una vigencia de 15 días.

22 de Diciembre de 2025 18:26hs

El Gobierno impuso la conciliación obligatoria en el conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Esta medida busca detener los paros programados por el sindicato ATEPSA durante diciembre. Así, se evitan demoras y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros en los aeropuertos.

ATEPSA planeaba retomar las medidas de fuerza este martes 23 de diciembre, con una huelga de 19 a 22 en vuelos de cabotaje. El sábado 27 seguiría con un paro de 14 a 17 en todos los destinos internacionales. Finalmente, el lunes 29 afectaría de 8 a 11 las partidas y arribos generales.

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación a pedido de EANA, tras el rechazo del sindicato a la oferta empresarial. La medida rige desde las 8 de la mañana de este martes por 15 días. Durante ese plazo, las partes deben volver al estado previo al conflicto.

EANA denunció penalmente a ATEPSA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 por interrumpir el servicio aéreo y comprometer la seguridad. Los carteles y banderas colocados en las torres de control de Aeroparque y Ezeiza generan riesgos, como desprendimientos que podrían ingresar a las turbinas de los aviones. Además, obstaculizan la visión de los operadores en las terminales más transitadas.