ATEPSA planeaba retomar las medidas de fuerza este martes. La decisión del Gobierno truncará las medidas de fuerza programadas para el resto del año, y tendrá una vigencia de 15 días.
22 de Diciembre de 2025 18:26hs
Conciliación obligatoria en el conflicto de los controladores aéreos
El Gobierno impuso la conciliación obligatoria en el conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Esta medida busca detener los paros programados por el sindicato ATEPSA durante diciembre. Así, se evitan demoras y cancelaciones que afectan a miles de pasajeros en los aeropuertos.

ATEPSA planeaba retomar las medidas de fuerza este martes 23 de diciembre, con una huelga de 19 a 22 en vuelos de cabotaje. El sábado 27 seguiría con un paro de 14 a 17 en todos los destinos internacionales. Finalmente, el lunes 29 afectaría de 8 a 11 las partidas y arribos generales.

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación a pedido de EANA, tras el rechazo del sindicato a la oferta empresarial. La medida rige desde las 8 de la mañana de este martes por 15 días. Durante ese plazo, las partes deben volver al estado previo al conflicto.

EANA denunció penalmente a ATEPSA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 por interrumpir el servicio aéreo y comprometer la seguridad. Los carteles y banderas colocados en las torres de control de Aeroparque y Ezeiza generan riesgos, como desprendimientos que podrían ingresar a las turbinas de los aviones. Además, obstaculizan la visión de los operadores en las terminales más transitadas.

