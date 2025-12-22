Alianza estratégica para impulsar la innovación tecnológica en el sector turístico

Una acción conjunta entre dos áreas del Gobierno nacional para crear el agente de Inteligencia Artificial de Visit Argentina. Scioli destacó que “la inteligencia artificial es la clave para posicionar al turismo argentino en el escenario global” y planteó que “la creación del agente de IA de Visit Argentina nos permitirá personalizar la oferta de nuestros destinos, optimizar los servicios y llegar a los viajeros del mundo de una manera más eficiente y directa".

22 de Diciembre de 2025 15:40hs

Por Ricardo Seronero

En un paso decisivo hacia la modernización del sector, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto de Promoción Turística (INPROTUR), Daniel Scioli, y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, acordaron el trabajo en conjunto de ambas áreas para crear el agente de inteligencia artificial de Visit Argentina.

El convenio marco de colaboración y asistencia técnica firmado por ambos funcionarios establece la cooperación institucional para el desarrollo e implementación de soluciones digitales basadas en inteligencia artificial, entre las que se destaca la posibilidad de avanzar en el desarrollo del primer agente inteligente del sector público, como herramienta estratégica para mejorar la atención, el acceso a la información y la interacción con públicos nacionales e internacionales.

Scioli destacó que “la inteligencia artificial es la clave para posicionar al turismo argentino en el escenario global” y planteó que “la creación del agente de IA de Visit Argentina nos permitirá personalizar la oferta de nuestros destinos, optimizar los servicios y llegar a los viajeros del mundo de una manera más eficiente y directa".

En tanto, Genua señaló la importancia de una mesa de trabajo que aborde todos los temas que vinculan al turismo y cómo aplicar la ciencia, innovación y tecnología para mejorar la experiencia turística de los visitantes.

Asimismo, el convenio contempla la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades en materia de inteligencia artificial, promoviendo la formación de equipos técnicos y el desarrollo de competencias estratégicas dentro del sector turístico, en línea con los procesos de transformación digital del Estado.

En este contexto, el Centro de Innovación Tecnológica Aplicada al Turismo de INPROTUR tendrá un rol central en la gestión y coordinación técnica de las iniciativas que se deriven de este acuerdo.

El marco de cooperación abre también la posibilidad de articular con empresas tecnológicas líderes del ecosistema internacional, favoreciendo la incorporación de buenas prácticas, estándares globales y soluciones innovadoras que contribuyan a posicionar a la Argentina a la vanguardia de la innovación turística en la región.

La puesta en marcha se llevó a cabo en el Polo Científico Tecnológico y también contó con la participación de la secretaria ejecutiva del Inprotur, Ana García Allievi; la directora de la directora del Centro de Innovación Tecnológica Aplicada al Turismo, Mariana Ibáñez; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Mariano Mussa; y el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, César Gazzo.



