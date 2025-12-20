El Mundial de Motocross fue presentado oficialmente en Bariloche

El MXGP Argentina fue presentado oficialmente este viernes en la ciudad de San Carlos de Bariloche, la nueva sede del Mundial de Motocross que se disputará el 7 y 8 de marzo del 2026. La Conferencia de Prensa, realizada en FEEBA, dio inicio al camino hacia uno de los eventos deportivos internacionales más relevantes del calendario motor.

20 de Diciembre de 2025 10:02hs

Por Ricardo Seronero

Del encuentro participaron el Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck; el Director Ejecutivo de ATUR (Agencia de Turismo de Río Negro), Diego Piquín; el Intendente de Bariloche, Walter Cortés; el Presidente de FEEBA (Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina), Leonardo Marcasciano; y el Director de +Eventos y organizador general del MXGP en Argentina, David Eli, quienes encabezaron la presentación oficial y destacaron la importancia del Mundial de Motocross en la ciudad y su impacto deportivo, turístico así como económico para la región.

Durante la conferencia, Alberto Weretilneck destacó: “Es una enorme alegría poder formar parte de este lanzamiento. Estamos diciendo que el Mundial de Motocross tiene una sola fecha en America Latina y es en San Carlos de Bariloche. Este es el valor e importancia que todos tenemos que asumir a partir de esta confianza que nos ha dado la Organización y el desafío que hemos asumido todos: Los empresarios, las distintas actividades, el Estado municipal, el Estado provincial y seguramente, también se van a sumar otras sectores para lograr la excelencia en esto”.

Diego Piquín hizo referencia a la difusión que tendrá Bariloche gracias al Mundial de Motocross: “Este evento es una gran oportunidad para poner a Bariloche y a la provincia de Río Negro en una vitrina internacional que nos ubica en grandes ligas. Esto es una gran celebración, veníamos atrás de este evento hace varios años y entendiendo las métricas que tiene el Mundial es una oportunidad muy importante para todos nosotros”. Mientras que el Intendente de la ciudad anfitriona, Walter Cortés, sostuvo: “Poder traer este evento es tan importante para la región, le va a dar un salto positivo a la ciudad. A nosotros nos llena de orgullo que el Mundial, por fin, se haga en Bariloche y tener la oportunidad de hacerle conocer al mundo nuestra tierra”.

Por su parte, Leonardo Marcasciano remarcó el gran equipo de trabajo detrás de esta fecha y del gran lazo que tiene la ciudad con esta disciplina deportiva: “Esta sinergia entre el sector público y privado sería imposible si no dialogamos y miramos a Bariloche hacia el futuro. El Mundial de Motocross era un objetivo que teníamos desde hace muchos años, lo veníamos persiguiendo, y entendíamos que Bariloche era un lugar natural para que se hiciera. Bariloche tiene la mística del motocross”.

A su vez, David Eli se refirió a la presencia ininterrumpida del MXGP en el país desde hace una década: “Uno piensa en este evento que hace ya 10 años que está en la región. Bariloche tiene un gran potencial y por eso estamos de vuelta aquí, en el sur. Es un compromiso hacer un circuito nuevo (estará en PITBA) y estamos en condiciones de hacerlo porque hay muchas ganas de que así sea. Vamos a generar un alto impacto en la ciudad. Volvemos al paraíso”.

La cuenta regresiva para el Mundial de Motocross en Bariloche ya ha comenzado.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

