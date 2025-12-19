Un soldado apareció muerto en su casa de Mendoza: es el tercer caso en la misma semana

Familiares encontraron a Facundo Gabriel Lima sin vida en su departamento de Las Heras. El joven pertenecía a la Guarnición Ejército Mendoza. En los tres casos, los indicios apuntan a actos suicidas como causa de los decesos.

Un soldado voluntario del Ejército apareció muerto en su casa de Mendoza. Este caso marca el tercero de este tipo en una semana. Los otros dos incidentes ocurrieron en la Quinta de Olivos y en la provincia de Corrientes.

Familiares encontraron a Facundo Gabriel Lima sin vida en su departamento de Las Heras, Mendoza. El joven pertenecía a la Guarnición Ejército Mendoza. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos investiga el fallecimiento, y los indicios iniciales apuntan a un suicidio.

No hay rastros de participación de terceros en el inmueble. Sin embargo, las autoridades esperan los resultados de la autopsia y las pericias para confirmar la causa.

En esta semana se registraron previamente dos casos similares. Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años de Misiones que servía en la Quinta de Olivos, dejó una carta de despedida. En ella agradeció al Ejército y vinculó su decisión a deudas bancarias elevadas. Además, el suboficial principal Juan Pereira, de la Guarnición de Ejército Monte Caseros en Corrientes, fue hallado muerto en el cuartel, y las autoridades presumen que también se suicidó.