Un incendio forestal amenazó el Sanatorio San Carlos de Bariloche

El fuego comenzó alrededor de las 13.30 en un área de interfase con vegetación seca, pinos y pastizales. El viento complicó la contención, pese a la baja humedad y el cielo cubierto.

19 de Diciembre de 2025 16:44hs

Un incendio forestal estalló este viernes cerca del Sanatorio San Carlos de Bariloche, en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo. Las autoridades evacuaron el centro de salud de inmediato. Los equipos de emergencia combaten las llamas en una zona boscosa detrás del sanatorio, sobre la ladera del cerro Goye.

La municipalidad pidió a los vecinos no interferir en las labores de los bomberos y evitar la zona. La Agencia Federal de Emergencias mantiene medios aéreos listos para actuar cuando mejoren las condiciones meteorológicas. Así, monitorean la situación de forma constante.

El fuego comenzó alrededor de las 13.30 en un área de interfase con vegetación seca, pinos y pastizales. El viento complicó la contención pese a la baja humedad y el cielo cubierto. Por eso, restringieron la avenida Bustillo entre los kilómetros 0 y 4, con desvíos por la avenida de los Pioneros.

Bomberos voluntarios, brigadistas provinciales y equipos especializados lideran el operativo. Hasta ahora, no hay viviendas afectadas, aunque la proximidad a áreas residenciales genera alerta. Las causas permanecen bajo investigación una vez controlado el fuego.