Taipéi: un joven asesinó a puñaladas a tres personas en un shopping

Otras nueve resultaron heridas en el ataque, que ocurrió durante la tarde de este viernes en una zona de alto tránsito. Había comenzando lanzando granadas de humo a la salida de una estación de subte.

19 de Diciembre de 2025 18:30hs

Un hombre de 27 años irrumpió en una multitud en el centro de Taipéi, Taiwán, y mató a tres personas a puñaladas. Otras nueve resultaron heridas en el ataque, que ocurrió durante la tarde de este viernes en una zona de alto tránsito. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 17:24 hora local, cerca de una salida del metro. El agresor comenzó lanzando granadas de humo, lo que provocó la huida de los peatones.

Luego, el atacante se dirigió a un concurrido centro comercial en el norte de la ciudad. Allí apuñaló a varias personas en distintos niveles del edificio. Las heridas se concentraron principalmente en la zona del cuello, según las autoridades. Videos difundidos en redes sociales captaron al sospechoso vestido de negro, con un cuchillo grande y un chaleco táctico.

Los hospitales confirmaron la muerte de tres víctimas por las heridas sufridas. Otras nueve personas recibieron atención médica. El hombre subió al sexto piso del edificio tras las agresiones y se quitó la vida arrojándose al vacío.

Las autoridades revelaron que el atacante estaba buscado por no presentarse a un entrenamiento de reserva militar y por irregularidades en su registro de domicilio. El presidente taiwanés Lai Ching-te ordenó una investigación para esclarecer los motivos. Además, el Gobierno reforzará las medidas de seguridad en la zona.