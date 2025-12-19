Se posterga el acuerdo Mercosur-UE

La Unión Europea aplazó la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur hasta enero, tras la presión ejercida por Francia e Italia durante la cumbre de líderes en Bruselas. Lo informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

19 de Diciembre de 2025 15:15hs

El retraso responde a la espera de la adopción definitiva de nuevas salvaguardas acordadas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, las que aún deben ser aprobadas por los colegisladores, por lo que no estarán en vigor antes de enero.

En tanto, los integrantes del Mercado Común del Sur iban a rubricar el tratado, este sábado en Foz de Iguazú, donde se hará la Cumbre de Jefes de Estados del bloque, ocasión en la que se traspasará la presidencia pro tempore de Brasil al presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Se trata de un revés para la Comisión Europea, que defendía la aprobación inmediata.

Los agricultores europeos temen que el acuerdo facilite la entrada de productos como carne vacuna, azúcar, arroz, miel y soja provenientes de Sudamérica, por lo que los gobiernos de Francia e Italia exigieron la inclusión de cláusulas de salvaguardia más firmes, controles de importación más severos y normas más exigentes para los productores del Mercosur.