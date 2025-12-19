Scioli destacó el impacto turístico que tendrá en Argentina el mundial de natación de aguas frías en 2028

Santa Cruz es la provincia elegida para el desarrollo de la competencia. Se espera que más de 2500 competidores lleguen a El Calafate en agosto de ese año. Scioli se refirió al “impacto turístico que tiene” el certamen, para el que “se prevén más de 2000 competidores”. “Me comprometí a realizar los esfuerzos para que este evento se haga en 2028 en el país”, manifestó y dijo también: “Sabemos los múltiples efectos positivos que tienen eventos de estas características, en los que la Argentina se consolida cada vez más”.

19 de Diciembre de 2025 16:01hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, asistió al lanzamiento de la Copa Mundial 2028 de Natación de Aguas Frías, a realizarse en el Parque Nacional Los Glaciares. Lo hizo junto al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal; al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; y al presidente de Nadando Argentina, Matías Ola.

En ese marco, Scioli se refirió al “impacto turístico que tiene” el certámen, para el que “se prevén más de 2000 competidores”. “Me comprometí a realizar los esfuerzos para que este evento se haga en 2028 en el país”, manifestó y dijo también: “Sabemos los múltiples efectos positivos que tienen eventos de estas características, en los que la Argentina se consolida cada vez más”.

El funcionario además explicó que “por primera vez, va a acontecer fuera de Finlandia, en el mes de agosto”. “En esta nueva etapa, Parques Nacionales está abierto a eventos deportivos, a mejorar infraestructura y a captar inversiones”, explicó y prometió “respetar la cuestión ambiental para la realización del evento”.

Sobre la temporada de verano, el secretario destacó, una vez más, que “se están dando las condiciones de estabilidad y seguridad, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, para que sea una buena temporada” y finalizó asegurando: “La política de cielos abiertos implementada por el presidente permitió que tengamos más vuelos en nuestro país”.

Por su parte, el gobernador Vidal, indicó: “Para nosotros, esto es muy importante, el poder trabajar con Scioli, que es un placer, y con todos los sectores”; y definió a la carrera de nado como “un paso clave para organizar eventos de esta índole”.

A su turno, Sergio Álvarez explicó sobre la competencia: “Para Parques Nacionales, representa un acontecimiento único y lo acompañamos con mucho entusiasmo. Estamos declarando de interés mundial al evento y le damos la resolución para que se pueda realizar”.

Por último, Matías Ola aseguró: “No es solo un evento deportivo, es desarrollo y potenciará a El Calafate con más de 2500 deportistas”, a lo que agregó que se trata de “un hito histórico que marca un antes y después en la natación”. “Este deporte crece silenciosamente con una enorme identidad. Hace 10 años, nadé en el fin del mundo y, en cada brazada, busqué que se realizará en aguas frías y lo logramos”, expresó al referirse al mundial de natación en aguas frías.

Vale indicar que es la primera vez que un campeonato mundial de este formato saldrá de los países nórdicos para instalarse en Latinoamérica, siendo Argentina la sede de la competencia que albergará a nadadores de 50 países. Se buscará fortalecer el trabajo conjunto con Parques Nacionales para asegurar la seguridad y conservación del entorno.

La Copa Mundial de Natación de Aguas Frías (Winter Swimming World Championship) se celebra cada dos años y se efectúa sin traje de neopreno. La propuesta de la organización es nadar en aguas abiertas sin utilizar embarcaciones a combustión, generando propuestas acordes con los niveles de conservación exigidos.

En el agua nunca habrá más de 10 nadadores al mismo tiempo, ya que es el máximo de competidores admitidos en cada serie. La competición constará de 14 categorías por edades y 15 distancias que irán desde los 25 hasta los 1000 metros, en los estilos crol, mariposa y pecho.

En el acto de presentación también estuvieron presentes: la senadora nacional Natalia Gadano, el diputado nacional José Luis Garrido y la ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci.

