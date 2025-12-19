Navidad sobre el hielo: Papá Noel llega al glaciar Perito Moreno de la mano de Hielo & Aventura

En uno de los escenarios naturales más imponentes del planeta, la Navidad adquiere una dimensión única. Como cada año, Hielo & Aventura vuelve a emocionar a visitantes de todo el mundo con una tradición que combina historia, emoción y naturaleza: la llegada de Papá Noel al Glaciar Perito Moreno.

19 de Diciembre de 2025 16:08hs

Por Ricardo Seronero

Con su clásico traje rojo, Papá Noel se adentra en el glaciar para compartir un momento inolvidable con grandes y chicos. Su presencia transforma el paisaje en un espacio de fantasía y cercanía, invitando a vivir la Navidad de una manera diferente.

Detrás de esta postal tan singular hay una historia profundamente humana. Desde hace más de 35 años, es uno de los fundadores de Hielo & Aventura quien se viste de Papá Noel, recibe personalmente a los visitantes, manteniendo vivo un gesto auténtico que refleja el espíritu con el que nació la empresa y que se sostiene intacto a lo largo del tiempo. Una tradición nacida del afecto, que expresa el genuino vínculo entre la empresa, las personas y el lugar que habitan.

Hielo & Aventura inició su camino en 1989, con apenas tres guías (los socios fundadores) y una pequeña embarcación con motor fuera de borda. Hoy es un referente indiscutido del turismo activo en la Patagonia, con más de 200 colaboradores capacitados y comprometidos con brindar experiencias seguras, respetuosas y de alta calidad. Un crecimiento acompañado por un firme compromiso con la preservación del entorno natural y el cuidado del Glaciar Perito Moreno, promoviendo un turismo responsable y consciente.

Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, a 80 kilómetros de El Calafate y a más de 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el Glaciar Perito Moreno es una de las maravillas naturales más emblemáticas del mundo. Con 30 kilómetros de longitud y una superficie de 254 km², se distingue por su fácil acceso, su impactante belleza escénica y el intenso color azul de sus hielos, que deslumbra en cada desprendimiento sobre las aguas del Lago Argentino.

Aventura para públicos de todas las edades se combinan en un abanico de excursiones diseñadas para distintos niveles de experiencia, intereses y condición física:

Minitrekking: caminata corta sobre el hielo con crampones, ideal para una primera experiencia de aventura.

Minitrekking 2: versión intensificada del recorrido clásico, con visita a una increíble cascada.

Big Ice: la experiencia más desafiante y exclusiva, con más de tres horas de caminata sobre el glaciar.

Safari Náutico: navegación breve y accesible frente a la imponente cara sur del glaciar, disponible todo el año.

Safari Azul: excursión de baja dificultad con caminata de aproximación al hielo y vistas panorámicas.

Convertida ya en un clásico de la temporada, la llegada de Papá Noel al Glaciar Perito Moreno convoca año tras año a visitantes nacionales e internacionales a celebrar la Navidad de una manera distinta, en un entorno natural único en el mundo.

Con cada edición, Hielo & Aventura reafirma su compromiso de acercar esta maravilla natural a miles de personas, transformando cada visita en un recuerdo inolvidable.



