La canasta de servicios públicos ya se lleva más de la mitad de un sueldo mínimo en el área metropolitana

El gasto promedio en movilidad alcanzó $83.196 y acumuló un 48% en el año, casi un 50% más que la inflación medida por el Indec.

19 de Diciembre de 2025 18:45hs

La canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya demanda más de la mitad de un salario mínimo. Un hogar necesitó $183.410 en diciembre para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. Este monto representa el 11,1% de una remuneración promedio del sector privado registrado (aproximadamente 1,66 millones de pesos). El salto mensual del 5,7% superó la inflación de noviembre (2,5%) y la estimada para diciembre (2,1%).

Los incrementos tarifarios en todos los servicios y el mayor consumo eléctrico por altas temperaturas impulsaron este aumento. Anualmente, la canasta creció un 31%, en línea con el IPC proyectado para 2025 (30,4%). El transporte lideró la presión con 19 puntos porcentuales del alza interanual. Así, el gasto promedio en movilidad alcanzó $83.196 y acumuló un 48% en el año, por encima del IPC.

La electricidad elevó sus facturas un 20,8% mensual hasta $44.808 para usuarios sin subsidios. Las tarifas subieron un 3%, pero el consumo estival agravó el impacto. El agua avanzó un 4,4% por ajustes tarifarios y más días en el mes; de este modo, la factura media llegó a $32.435.

El gas registró facturas de $22.970 tras subas tarifarias, aunque el menor consumo estacional generó una baja del 4,6%. El Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) elaboró este reporte. Los hogares del AMBA enfrentan así un peso creciente en sus presupuestos por servicios esenciales.